Украина сократила торговлю со странами СНГ и увеличила с ЕС

Объем внешней торговли товарами Украины со странами СНГ в январе-апреле 2019 года составил 5,896 млрд долларов, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (6,186 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины в страны СНГ сократился на 7% до 2,098 млн долларов, импорт - на 1% до 3,888 млрд долларов. Отрицательное сальдо выросло и составляет 1,789 млрд долларов. Доля стран СНГ в экспорте упала до 12,1%, в импорте - до 21,1%.

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В то же время экспорт товаров из Украины в страны ЕС вырос на 5% до 6,939 млрд долларов, импорт - на 9% до 7,915 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 976 млн долларов. Доля стан ЕС в экспорте из Украины составила 42%, в импорте - 43%.

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Напомним, по данным Государственной фискальной службы, экспорт товаров из Украины в страны ЕС в 2018 году вырос на 15% до 20,153 млрд долларов, импорт - на 10% до 24,294 млрд долларов. Доля стан ЕС во внешней торговле Украины в 2018 году составила 42,6% (в 2017 году - также 42,6%).

Как сообщало РБК-Украина, объем внешней торговли товарами Украины в январе-апреле 2019 года составил 34,749 млрд долларов, что на 7% больше, чем в январе-апреле 2018 года (32,387 млрд долларов)