Україна скоротила торгівлю з країнами СНД і збільшила з ЄС

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами СНД у січні-квітні 2019 року склав 5,896 млрд доларів, що на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року (6,186 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України в країни СНД скоротився на 7% до 2,098 млн доларів, імпорт - на 1% до 3,888 млрд доларів. Негативне сальдо зросло і становить 1,789 млрд доларів. Частка країн СНД в експорті впала до 12,1%, в імпорті - до 21,1%.

sfs.gov.ua

У той же час експорт товарів з України в країни ЄС зріс на 5% до 6,939 млрд доларів, імпорт - на 9% до 7,915 млрд доларів. Від'ємне сальдо становить 976 млн доларів. Частка країн ЄС в експорті з України становила 42%, в імпорті - 43%.

sfs.gov.ua

Нагадаємо, за даними Державної фіскальної служби, експорт товарів з України в країни ЄС в 2018 році зріс на 15% до 20,153 млрд доларів, імпорт - на 10% до 24,294 млрд доларів. Частка країн ЄС у зовнішній торгівлі України в 2018 році склала 42,6% (в 2017 році - також 42,6%).

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-квітні 2019 року склав 34,749 млрд доларів, що на 7% більше, ніж у січні-квітні 2018 року (32,387 млрд доларів)