Аграрный экспорт из Украины вдвое превысил металлургический

Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

Таможня обнародовала данные по внешней торговле товарами за январь-март 2019 года

Объем внешней торговли товарами Украины в январе-марте 2019 года составил 25,937 млрд долларов, что на 8% больше, чем в январе-марте 2018 года (24,091 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины за первый квартал вырос на 7% до 12,272 млрд долларов, импорт - на 8% до 13,666 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли составляет 1,394 млрд долларов.

Самую большую долю в экспорте товаров занимают продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция - 5,344 млрд долларов, или 43,5% от общего экспорта. На втором месте - металлы и изделия из них 2,786 млрд долларов (22,7%).

Самую большую долю в импорте товаров занимают машины, оборудование и транспорт - 4,396 млрд долларов, или 32,2% от общего импорта. На втором месте химическая продукция - 2,830 млрд долларов (20,7%).

sfs.gov.ua

Напомним, по данным Государственной службы статистики, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило 5826,1 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (2501,1 млн долларов).

Согласно данным НБУ, в марте 2019 года мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров ухудшилась, что произошло из-за снижения цен на зерновые и коррекции цен на железную руду после стремительного роста в предыдущие месяцы.