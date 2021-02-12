Украина сократила список стран "красной зоны": что изменилось

По состоянию на 5 февраля 2021 года Украина сократила перечень стран "красной зоны". На сегодня в него входят 74 страны по сравнению с 80 неделей ранее.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения .

В сравнении с минувшим списком, в "красной" зоне нет Израиля, Эстонии, Латвии, Ирландии, Франции, Дании и Доминиканской Республики.

Остаются в этой зоне популярные среди украинцев Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, Российская Федерация, Германия, Британия и так далее.

"Красная зона" означает, что в этой стране заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине. И после возвращения из таких стран нужно уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или оперативно в течение суток сделать ПЦР-тест.

При отрицательном тесте самоизоляция не нужна. Также самоизоляцию можно отменить, если есть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда в Украину.