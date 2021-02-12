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Украина сократила список стран "красной зоны": что изменилось

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 20:10
Украина сократила список стран "красной зоны": что изменилось Фото: аэропорт "Борисполь" (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Роман Тверденко

По состоянию на 5 февраля 2021 года Украина сократила перечень стран "красной зоны". На сегодня в него входят 74 страны по сравнению с 80 неделей ранее.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

В сравнении с минувшим списком, в "красной" зоне нет Израиля, Эстонии, Латвии, Ирландии, Франции, Дании и Доминиканской Республики.

Остаются в этой зоне популярные среди украинцев Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, Российская Федерация, Германия, Британия и так далее.

"Красная зона" означает, что в этой стране заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине. И после возвращения из таких стран нужно уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или оперативно в течение суток сделать ПЦР-тест.

При отрицательном тесте самоизоляция не нужна. Также самоизоляцию можно отменить, если есть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда в Украину.

Ранее сообщалось, что правительство Италии приняло решение продлить запрет на второстепенные поездки между регионами. Ограничение будет действовать по меньшей мере до 25 февраля.

Также правительство Румынии приняло решение продлили запрет на въезд иностранных граждан. Въезд на территорию страны запрещен по меньшей мере до 13 марта.

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