В Румынии продлили запрет на въезд иностранцев: назван срок

Правительство Румынии приняло решение продлили запрет на въезд иностранных граждан. Въезд на территорию страны запрещен по меньшей мере до 13 марта.

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии в Facebook.

Отмечается, что на территорию страну могут въезжать:

члены семьи граждан Румынии;

члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющие право на проживание на территории Румынии;

те, у кого есть долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС;

лица, въезжающие в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом;

дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь;

лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты;

пассажиры, путешествующие по императивным мотивам;

лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам;

иностранцы и лица без гражданства, которые путешествуют с целью обучения;

иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные работники, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом;

иностранцы и лица без гражданства, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта;

члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии.

Проезд транзитом разрешается только при наличии документов, подтверждающих транзитную цель поездки и дающих основание для въезда в страну следования. При этом путешественники должны двигаться по определенному маршруту и ​​без остановок.

Иностранцы из категорий-исключений, если они приезжают из страны высокого риска, должны будут оставаться на самоизоляции в течение 10 дней, если при въезде предоставляют справку об отрицательном тесте на коронавирус, и 14 дней - если не имеют справку о тесте.