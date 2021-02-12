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В Румынии продлили запрет на въезд иностранцев: назван срок

Новина українською → Бухарест, Пятница 12 февраля 2021 19:59
В Румынии продлили запрет на въезд иностранцев: назван срок Фото: Бухарест (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Правительство Румынии приняло решение продлили запрет на въезд иностранных граждан. Въезд на территорию страны запрещен по меньшей мере до 13 марта.

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии в Facebook.

Отмечается, что на территорию страну могут въезжать:

  • члены семьи граждан Румынии;
  • члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющие право на проживание на территории Румынии;
  • те, у кого есть долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС;
  • лица, въезжающие в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом;
  • дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь;
  • лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты;
  • пассажиры, путешествующие по императивным мотивам;
  • лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам;
  • иностранцы и лица без гражданства, которые путешествуют с целью обучения;
  • иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные работники, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом;
  • иностранцы и лица без гражданства, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта;
  • члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии.

Проезд транзитом разрешается только при наличии документов, подтверждающих транзитную цель поездки и дающих основание для въезда в страну следования. При этом путешественники должны двигаться по определенному маршруту и ​​без остановок.

Иностранцы из категорий-исключений, если они приезжают из страны высокого риска, должны будут оставаться на самоизоляции в течение 10 дней, если при въезде предоставляют справку об отрицательном тесте на коронавирус, и 14 дней - если не имеют справку о тесте.

Напомним, сегодня Румыния возобновила работу пункта пропуска "Исакча" - "Орловка" на границе с Украиной.

Кроме того, Хорватия продлила ограничения на въезд для украинцев.

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