Україна скоротила список країн "червоної зони": що змінилося
Станом на 5 лютого 2021 року Україна скоротила перелік країн "червоної зони". На сьогодні до нього входять 74 країни порівняно з 80 тижнем раніше.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.
В порівнянні з минулим списком, в "червоній" зоні немає Ізраїлю, Естонії, Латвії, Ірландії, Франції, Данії та Домініканської Республіки.
Залишаються в цій зоні популярні серед українців Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Чехія, Російська Федерація, Німеччина, Британія і так далі.
"Червона зона" означає, що в цій країні захворюваність COVID-19 вище, ніж в Україні. І після повернення з таких країн потрібно піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми "Вдома" або оперативно протягом доби зробити ПЛР-тест.
При негативному тесті самоізоляція не потрібна. Також самоізоляцію можна скасувати, якщо є негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.
Раніше повідомлялося, що уряд Італії прийняв рішення продовжити заборону на другорядні поїздки між регіонами. Обмеження діятиме щонайменше до 25 лютого.
Також уряд Румунії прийняв рішення продовжили заборону на в'їзд іноземних громадян. В'їзд на територію країни заборонений щонайменше до 13 березня.