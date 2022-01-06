ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Цена импортного газа за год выросла в шесть раз и достигла 1200 долларов

Новина українською →
Украина, Четверг 06 января 2022 13:25
Цена импортного газа за год выросла в шесть раз и достигла 1200 долларов Фото: цена импортного газа выросла почти в шесть раз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа в период с 1 по 31 декабря 2021 года. Цена составила 32 274,9 гривен или 1 184,6 долларов за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Минэкономики.

Таким образом, по сравнению с ноябрем цена выросла на 62,1% в гривневом эквиваленте и на 67,6% в долларовом.

По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 465,9% в гривнах и на 485,1% в долларах.

Цена импортного газа за год выросла в шесть раз и достигла 1200 долларов

Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла 250 долларов в начале 2021 года.

В декабре на европейских биржах цена газа поднималась выше 2000 долларов за тысячу кубометров.

Базовый сценарий экономического и социального развития Украины предусматривает среднегодовую цену импортного газа в 2022 году на уровне 220 долларов за тысячу кубометров. Это значительно ниже, чем текущие цены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ
NEWS
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
DAILY
Митрополит Епифаний: Мы не стремимся быть государственной церковью, как РПЦ
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Митрополит Епифаний: Мы не стремимся быть государственной церковью, как РПЦ