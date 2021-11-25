Украина сократила потребление подорожавшего газа еще на 10%

Объемы потребления природного газа в Украине в октябре 2021 года составили 1 911,4 млн кубометров. Это на 9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, сокращение потребления газа наблюдается в Украине шестой месяц подряд - с мая 2021 года, когда газ начал дорожать на европейских рынках.