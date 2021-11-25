Україна скоротила споживання газу, що подорожчав, ще на 10%

Обсяги споживання природного газу в Україні в жовтні 2021 року склали 1 911,4 млн кубометрів. Це на 9,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, скорочення споживання газу спостерігається в Україні шостий місяць поспіль-з травня 2021 року, коли газ почав дорожчати на європейських ринках.