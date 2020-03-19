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Україна скоротила споживання електроенергії з початку карантину

Новини » Енергетика     19.03.2020 - 19:51
Україна скоротила споживання електроенергії з початку карантину
Ілюстративне фото (УНІАН)

Споживання електроенергії прогнозується на рівні 390 млн кВт при максимальному обсязі споживання потужності

З моменту впровадження карантинних заходів споживання електроенергії в енергосистемі України знизилось на понад 5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НЕК "Укренерго".

Зазначається, що споживання електроенергії прогнозується на рівні 390 млн кВт при максимальному обсязі споживання потужності 18,6 тис. МВт .

Зокрема, споживання електроенергії у робочий день 11 березня (до впровадження карантину) становило 412 млн кВт з максимальним споживанням потужності 19,2 тис. МВт і щодня поступово знижувалося.

Також обмеження імпорту електроенергії до 0 МВт у вказаний період пов’язано з необхідністю дотримання меж оперативної безпеки енергосистеми у зв’язку зі значним зниженням споживання в ОЕС України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України з 1 квітня 2020 року вводить спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з Росії. Спеціальне мито в розмірі 65% вводиться на імпорт електроенергії та вугілля з Російської Федерації, крім антрацитового і коксового. Рішення було прийнято з доопрацюванням протягом трьох днів.

Як повідомляло РБК-Україна, , в лютому на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні у вугільній галузі України немає місця імпорту. Він уточнив, що компанії не можуть імпортувати вугілля з тих країн, які закривають свої ринки для української продукції.

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