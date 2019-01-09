ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украина может сохранить транзит путем передачи ГТС в концессию, - Коболев

Новости » Энергетика    09.01.2019 - 19:37
Украина может сохранить транзит путем передачи ГТС в концессию, - Коболев
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Коболев заявил, что Украина должна оставить за собой право забрать активы в случае нарушения договора

Украина может сохранить транзит путем передачи Газотранспортной системы Украины (ГТС) в концессию. Об этом сегодня в интервью "5 каналу" рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает РБК-Украина.

"Верховная рада должна согласовать концессию, имущество остается в государственной собственности... Я думаю, что если мы объясним Верховной раде, что концессия и привлечение международного партнера - это путь транзита по территории Украины, то вероятность этого высока. Собственность на украинскую ГТС - я в это не верю. Концессия - я считаю, что это более вероятный путь, по меньшей мере. И второй важный вопрос - это привлечение международного партнера. Есть желающие партнеры. Концессия - это не собственность", - сказал он.

Глава компании добавил, что государство должно оставить за собой право забрать активы, переданные в концессию, в случае нарушения договора или невыполнения инвестиционных обязательств.

"Если не выполняется договор, если нет выполнения инвестиционных обязательств, если нет доходности... Если новый оператор на собственность не приносит дохода, то государство должно иметь право забрать активы", - добавил Коболев.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Россия не собирается обеспечивать гарантии транзита газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года. По его словам, "Нафтогаз" как компания в июне 2018 года подала в суд против "Газпрома" новый иск на 12 млрд долларов с требованием пересмотреть тариф на транзит газа.

Коболев рассказал, при каких условиях "Нафтогаз" может пересмотреть транзитный иск к "Газпрому" Обнародованы итоги работы украинской ГТС за 2018 год
Новости Украины ГТСАндрей Коболев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь