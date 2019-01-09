Украина может сохранить транзит путем передачи ГТС в концессию, - Коболев

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Коболев заявил, что Украина должна оставить за собой право забрать активы в случае нарушения договора

Украина может сохранить транзит путем передачи Газотранспортной системы Украины (ГТС) в концессию. Об этом сегодня в интервью "5 каналу" рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает РБК-Украина.

"Верховная рада должна согласовать концессию, имущество остается в государственной собственности... Я думаю, что если мы объясним Верховной раде, что концессия и привлечение международного партнера - это путь транзита по территории Украины, то вероятность этого высока. Собственность на украинскую ГТС - я в это не верю. Концессия - я считаю, что это более вероятный путь, по меньшей мере. И второй важный вопрос - это привлечение международного партнера. Есть желающие партнеры. Концессия - это не собственность", - сказал он.

Глава компании добавил, что государство должно оставить за собой право забрать активы, переданные в концессию, в случае нарушения договора или невыполнения инвестиционных обязательств.

"Если не выполняется договор, если нет выполнения инвестиционных обязательств, если нет доходности... Если новый оператор на собственность не приносит дохода, то государство должно иметь право забрать активы", - добавил Коболев.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Россия не собирается обеспечивать гарантии транзита газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года. По его словам, "Нафтогаз" как компания в июне 2018 года подала в суд против "Газпрома" новый иск на 12 млрд долларов с требованием пересмотреть тариф на транзит газа.