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Україна може зберегти транзит шляхом передачі ГТС в концесію, - Коболєв

Новини » Енергетика    09.01.2019 - 19:37
Україна може зберегти транзит шляхом передачі ГТС в концесію, - Коболєв
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Коболєв заявив, що Україна повинна залишити за собою право забрати активи в разі порушення договору

Україна може зберегти транзит шляхом передачі Газотранспортної системи України (ГТС) у концесію. Про це сьогодні в інтерв'ю "5 каналу" розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає РБК-Україна.

"Верховна рада повинна погодити концесію, майно залишається у державній власності... Я думаю, що якщо ми пояснимо Верховній раді, що концесія та залучення міжнародного партнера - це шлях транзиту по території України, то ймовірність цього висока. Власність на українську ГТС - я в це не вірю. Концесія - я вважаю, що це більш ймовірний шлях, по меншій мірі. І друге важливе питання - це залучення міжнародного партнера. Є бажаючі партнери. Концесія - це не власність", - сказав він.

Глава компанії додав, що держава повинна залишити за собою право забрати активи, передані в концесію, у разі порушення договору або невиконання інвестиційних зобов'язань.

"Якщо не виконується договір, якщо немає виконання інвестиційних зобов'язань, якщо немає прибутковості... Якщо новий оператор на власність не приносить доходу, то держава повинна мати право забрати активи", - додав Коболєв.

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Росія не збирається забезпечувати гарантії транзиту газу через українську газотранспортну систему після 2019 року. За його словами, "Нафтогаз", як компанія, в червні 2018 року подала в суд проти "Газпрому" новий позов на 12 млрд доларів з вимогою переглянути тариф на транзит газу.

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