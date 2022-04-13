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Если Украина сохранит реформу энергорынка, она может рассчитывать на помощь ЕС, - Энергосообщество

Фото: если Украина сохранит реформу энергорынка, она может рассчитывать на помощь ЕС (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз окажет поддержку украинской энергосистеме в условиях войны и призывает власти сохранить достижения реформы энергорынка и продолжить курс на интеграцию в единый рынок стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Энергетического сообщества ЕС.

"Продолжая путь реформирования энергетического сектора страны в соответствии с принципами Энергетического сообщества, энергетический сектор Украины сможет быстрее восстановиться и преодолеть растущие проблемы с ликвидностью", - говорится в сообщении Энергосообщества.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон подчеркнула, что Европейский Союз единодушен в своей поддержке Украины и поддерживает несколько инициатив по оказанию помощи энергетическому сектору страны.

Среди таких инициатив - недавно созданный Фонд поддержки энергетики Украины, который получил первое пожертвование от правительства Дании.

"Фонд поддержки энергетики Украины позволяет правительствам и международным финансовым организациям оказывать экстренную финансовую поддержку украинскому энергетическому сектору на скоординированной основе. Секретариат Энергетического сообщества выступает доверенным лицом Фонда, а также посредником между донорами и властями Украины", - говорится в сообщении.

Условием работы Фонда поддержки энергетики Украины является сохранение достижений реформы энергорынка и сохранение курса на интеграцию с ЕС.

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