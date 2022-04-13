Якщо Україна збереже реформу енергоринку, вона може розраховувати на допомогу ЄС, - Енергоспівтовариство

"Продовжуючи шлях реформування енергетичного сектора країни відповідно до принципів Енергетичного Співтовариства, енергетичний сектор України зможе швидше відновитися і подолати зростаючі проблеми з ліквідністю", - йдеться в повідомленні Енергоспівтовариства.

Комісар ЄС з енергетики кадрі Сімсон підкреслила, що Європейський Союз одностайний у своїй підтримці України і підтримує кілька ініціатив з надання допомоги енергетичному сектору країни.

Серед таких ініціатив-нещодавно створений Фонд підтримки енергетики України, який отримав першу пожертву від уряду Данії.

"Фонд підтримки енергетики України дозволяє урядам і міжнародним фінансовим організаціям надавати екстрену фінансову підтримку українському енергетичному сектору на скоординованій основі. Секретаріат Енергетичного Співтовариства виступає довіреною особою Фонду, а також посередником між донорами і владою України", - йдеться в повідомленні.

Умовою роботи Фонду підтримки енергетики України є збереження досягнень реформи енергоринку та збереження курсу на інтеграцію з ЄС.