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Украина сохранила позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Фото: Сборная Украины после победы над Шотландией (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Футбольная сборная Украины в августе сохранила место в топ-30 сильнейших национальных команд планеты по версии ФИФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

"Сине-желтые" занимают 27-е место в обновленной классификации Международной федерации футбола. В июле сборная Украины находилась на той же позиции.

Изменений в топ-50 рейтинга ФИФА за месяц не произошло. За последние 30 дней не были паузы на международные матчи, а большинство футболистов были сосредоточены на подготовке к новому сезону в составе своих клубов.

Украина в рейтинге набрала 1542.79 очков. Ее соперники в Лиге наций УЕФА расположились ниже: Шотландия – 45-я (1462.96 пункта), Ирландия – 47-я (1442.48), а Армения – 92-я (1242.42).

Ранее Украинская ассоциация футбола определилась с временным домом для сборной Украины на последний поединок Лиги наций УЕФА 2022/23. Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября в польском Кракове на стадионе "Краковия".

Украинская сборная остается лидером группы B1. Национальная команда набрала 7 очков, а конкуренты в квартере отстают: Шотландия – 6 пунктов, Ирландия – 4, Армения – 3. Последние две команды еще и сыграли на матч больше.

К слову, ранее УЕФА в очередной раз отверг претензии России на крымский футбол.

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