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Украина – Шотландия: на каком стадионе состоится матч Лиги наций

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Краков, Среда 17 августа 2022 15:36
Украина – Шотландия: на каком стадионе состоится матч Лиги наций Фото: Лагерь сборной Украины в мае (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола определилась с временным домом для сборной Украины на последний поединок Лиги наций УЕФА 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября в польском Кракове. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени на стадионе "Краковия".

Арена принадлежит муниципалитету второго по численности города Польши. В то же время оператором стадиона является местный представитель Экстраклясы – "Краковая". К Евро-2012 арену заново построили на месте стадиона со столетней историей. Теперь он может принять 15 016 зрителей.

Перед матчем с шотландцами сборная Украины проведет два выездных поединка. Сначала "сине-желтые" будут гостить в Глазго (21 сентября), а затем команду Александра Петракова ждет нелегкий перелет в Ереван (24 сентября).

Украинская сборная остается лидером группы B1. Национальная команда набрала 7 очков, а конкуренты в квартире отстают: Шотландия – 6 пунктов, Ирландия – 4, Армения – 3. Последние две команды еще и сыграли на матч больше.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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