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Украина не согласна, что самолет МАУ в Иране сбили из-за человеческой ошибки, - Кулеба

Киев, Вторник 14 июля 2020 09:57
Украина не согласна, что самолет МАУ в Иране сбили из-за человеческой ошибки, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Рано утверждать, что это была человеческая ошибка

Украина не согласна с версией Ирана о сбитии самолета МАУ под Тегераном вследствие человеческой ошибки. Причины катастрофы должны быть установлены международными экспертами.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина имеет много вопросов, что же на самом деле произошло в Иране.

"Утверждать, что это была человеческая ошибка, рано. Мы имеем много объективных вопросов и мы нуждаемся в авторитетных и объективных ответах о том, что произошло. Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки", - заявил Кулеба.

В МИД уверены, что этот вопрос должен решаться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов.

"После этого можно будет говорить о той или иной версии сбития украинского самолета", - добавил Кулеба.

Напомним, катастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. Пассажирский самолет был сбит ракетой, выпущенной иранскими военными. В результате трагедии погибли 176 человек.

Спустя несколько дней официальный Тегеран заявил, что самолет был случайно сбит в результате "человеческой ошибки".

Как писало РБК-Украина, несколько дней назад в Иране выдвинули новую версию событий.

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