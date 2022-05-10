Украина не согласится на продиктованный мир: Шольц призвал сделать конкретнее переговоры с РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости возобновить переговоры между Украиной и Россией. По его мнению, процесс должен стать конкретнее и быстрее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Шольца с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По словам канцлера Германии, Украина не согласится на продиктованный Кремлем мир.
"Наше требование заключается в том, чтобы переговоры были вновь начаты, чтобы переговоры между Украиной и Россией стали конкретнее, чтобы в них очень быстро было достигнуто соглашение. Не должно быть так, чтобы сейчас, после многих тысяч погибших людей Украине наносились новые разрушения. Напротив, мы должны сейчас прийти к тому, чтобы был достигнут прогресс в переговорах", - сказал Шольц.
Канцлер подчеркнул, что геополитические интересы Украины должны быть учтены при заключении мирного договора.
Макрон сказал, что немедленное прекращение огня и в дальнейшем остается необходимым условием для успеха переговоров, а окончательный вывод российских войск является целью.
Шольц и Макрон пообещали продолжить военную и финансовую поддержку Украины.
Шольц отметил, что "Украина принадлежит к европейской семье".
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раннее сообщил, что переговорный процесс между Украиной и Россией замедлился из-за исчерпывающих материалов о зверствах российских военных под Киевом.
Также этому поспособствовало желание российской стороны проводить активные боевые действия на востоке нашей страны.
До этого президент Владимир Зеленский заявил, что любые псевдореферендумы на оккупированных территориях осложнят переговоры Украины и России.