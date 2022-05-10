UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина не согласится на продиктованный мир: Шольц призвал сделать конкретнее переговоры с РФ

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости возобновить переговоры между Украиной и Россией. По его мнению, процесс должен стать конкретнее и быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Шольца с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам канцлера Германии, Украина не согласится на продиктованный Кремлем мир.

"Наше требование заключается в том, чтобы переговоры были вновь начаты, чтобы переговоры между Украиной и Россией стали конкретнее, чтобы в них очень быстро было достигнуто соглашение. Не должно быть так, чтобы сейчас, после многих тысяч погибших людей Украине наносились новые разрушения. Напротив, мы должны сейчас прийти к тому, чтобы был достигнут прогресс в переговорах", - сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что геополитические интересы Украины должны быть учтены при заключении мирного договора.

Макрон сказал, что немедленное прекращение огня и в дальнейшем остается необходимым условием для успеха переговоров, а окончательный вывод российских войск является целью.

Шольц и Макрон пообещали продолжить военную и финансовую поддержку Украины.

Шольц отметил, что "Украина принадлежит к европейской семье".

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раннее сообщил, что переговорный процесс между Украиной и Россией замедлился из-за исчерпывающих материалов о зверствах российских военных под Киевом.

Также этому поспособствовало желание российской стороны проводить активные боевые действия на востоке нашей страны.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что любые псевдореферендумы на оккупированных территориях осложнят переговоры Украины и России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Переговоры в Турции