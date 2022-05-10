Украина не согласится на продиктованный мир: Шольц призвал сделать конкретнее переговоры с РФ

По словам канцлера Германии, Украина не согласится на продиктованный Кремлем мир.

"Наше требование заключается в том, чтобы переговоры были вновь начаты, чтобы переговоры между Украиной и Россией стали конкретнее, чтобы в них очень быстро было достигнуто соглашение. Не должно быть так, чтобы сейчас, после многих тысяч погибших людей Украине наносились новые разрушения. Напротив, мы должны сейчас прийти к тому, чтобы был достигнут прогресс в переговорах", - сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что геополитические интересы Украины должны быть учтены при заключении мирного договора.

Макрон сказал, что немедленное прекращение огня и в дальнейшем остается необходимым условием для успеха переговоров, а окончательный вывод российских войск является целью.

Шольц и Макрон пообещали продолжить военную и финансовую поддержку Украины.

Шольц отметил, что "Украина принадлежит к европейской семье".