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Україна не погодиться на продиктований мир: Шольц закликав зробити конкретніше переговори з РФ

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність відновити переговори між Україною і Росією. На його думку, процес має стати конкретнішим і швидшим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Шольца з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами канцлера Німеччини, Україна не погодиться на продиктований Кремлем мир.

"Наша вимога полягає в тому, щоб переговори були знову розпочаті, щоб переговори між Україною і Росією стали конкретніше, щоб в них дуже швидко було досягнуто угоди. Не має бути так, щоб зараз, після багатьох тисяч загиблих людей Україні завдавали нових руйнувань. Навпаки, ми маємо зараз прийти до того, щоб був досягнутий прогрес у переговорах", - сказав Шольц.

Канцлер підкреслив, що геополітичні інтереси України мають бути враховані при укладенні мирного договору.

Макрон сказав, що негайне припинення вогню надалі залишається необхідною умовою для успіху переговорів, а остаточне виведення російських військ є метою.

Шольц та Макрон пообіцяли продовжити військову та фінансову підтримку України.

Шольц зазначив, що "Україна належить до європейської родини".

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше повідомив, що переговорний процес між Україною і Росією сповільнився через вичерпні матеріали про звірства російських військових під Києвом.

Також цьому посприяло бажання російської сторони проводити активні бойові дії на сході нашої країни.

До цього президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які псевдореферендуми на окупованих територіях ускладнять переговори України і Росії.

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