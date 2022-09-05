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Украина согласится на переговоры только с позиции силы, - Климкин

Фото: бывший глава МИД Украины Павел Климкин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украина будет вести переговоры с Россией только с позиции силы, не соглашаясь на условия, навязываемые Кремлем.

Об этом в своей колонке для РБК-Украина пишет экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, в Москве продолжают говорить о переговорах, потому что видят, что позиция Украины усиливается, а санкции все более серьезно бьют по России. При этом, пока у Кремля такие же условия - Украина должна признать независимость псевдореспублик "Л/ДНР", Крыма в составе России и согласиться на статус "серой зоны", как страна, которая не войдет в состав НАТО.

Переговоры, по мнению Климкина, все равно произойдут, но Украина на них пойдет, только имея сильную позицию.

"Сильная позиция - это комбинация наших военных успехов и дальнейшего давления, в том числе и энергетического. И не только Запада. Вот эти два фактора и заставят их отказаться полностью от их предыдущих требований", - написал Климкин.

Однако на сегодняшний день у Украины, отметил экс-глава МИД, еще недостаточно сильная позиция для переговоров.

"Мы сильную позицию еще не создали, но давление на российский режим идет. Нам надо с ними говорить только тогда, когда они поймут, что должны отказаться от всех их первоначальных требований. Это и есть сильная позиция", - добавил Климкин.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о неуместности вести переговоры с Россией в нынешней ситуации. По его словам, "пока россиянам не набьют лицо, они ничего не поймут".

При этом российская сторона после "зерновой сделки" захотела более широких переговоров с Украиной.

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