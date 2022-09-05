Україна погодиться на переговори лише з позиції сили, - Клімкін

За його словами, у Москві продовжують говорити про переговори, бо бачать, що позиція України посилюється, а санкції дедалі серйозніше б'ють по Росії. При цьому, поки Кремль має такі самі умови - Україна має визнати незалежність псевдореспублік "Л/ДНР", Криму у складі Росії та погодитися на статус "сірої зони", як країна, яка не увійде до складу НАТО.

Переговори, на думку Клімкіна, все одно відбудуться, але Україна на них піде лише маючи сильну позицію.

"Сильна позиція - це комбінація наших військових успіхів і подальшого тиску, у тому числі й енергетичного. І не тільки Заходу. Ось ці два фактори і змусять їх відмовитися повністю від їхніх попередніх вимог", - написав Клімкін.

Однак на сьогодні в України, зазначив екс-голова МЗС, ще недостатньо сильна позиція для переговорів.

"Ми сильну позицію ще не створили, але тиск на російський режим йде. Нам треба з ними говорити лише тоді, коли вони зрозуміють, що повинні відмовитися від усіх їхніх початкових вимог. Це і є сильна позиція", - додав Клімкін.