Украина не согласится с пассивными санкционными ответами против РФ, - Зеленский

"Украина не может согласиться и не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией некоторых субъектов в отношении России. Не должно быть никаких "подвешенных" санкционных пакетов - мол, если российские войска сделают что-то, тогда будет какой-то ответ", - заявил Зеленский.

Президент напомнил, что наша страна "уже прошла эту историю в прошлом году", когда Украина говорила о необходимости введения мощных превентивных санкций против РФ, чтобы не было вторжения.

"Превентивный пакет не сделали. Полномасштабная война началась. Сейчас много намеков и предупреждений о том, что якобы ужесточены санкции, например в виде эмбарго на поставку российской нефти в Европу, будет в случае, если Россия применит химическое оружие. Просто нет слов. Только вдумайтесь, до чего все это дошло. Ждать химического оружия... Мы, живые люди, должны ждать", - возмущается глава государства.

Зеленский обратил внимание на продолжающиеся зверства российских оккупантов в Украине.

"А разве все, что российские военные делают до этого и уже сделали, не заслуживает нефтяного эмбарго? Фосфорные бомбы не заслуживают? Обстрелянное химическое производство или обстрелянная атомная станция не заслуживают?

Для нас важно, чтобы санкционные пакеты были действенными и достаточно серьезными, учитывая, что уже делается против Украины российской федерацией.

Если же санкционные пакеты слабы или работают недостаточно, если их можно обходить, то это создает у руководства России опасную иллюзию, будто они могут позволять себе и дальше то, что делают сейчас. А за это платят украинцы - своими жизнями. Тысячи жизней", - подчеркивает президент.

Видео: Владимир Зеленский выступил с новым обращением и резко высказался о "подвешенных" санкциях против РФ