Україна не погодиться з пасивними санкційними відповідями проти РФ, - Зеленський

"Україна не може погодитись і не буде погоджуватися з пасивною санкційною позицією деяких суб'єктів щодо Росії. Не повинно бути жодних «підвішених» санкційних пакетів - мовляв, якщо російські війська зроблять щось, то тоді буде якась відповідь", - заявив Зеленський.

Президент нагадав, що наша країна "вже пройшла цю історію минулого року", коли Україна говорила про необхідність введення потужних превентивних санкцій проти РФ, щоб не було вторгнення."Превентивний пакет не зробили. Повномасштабна війна почалася. Зараз багато натяків і попереджень про те, що нібито посилення санкцій, наприклад у вигляді ембарго на постачання російської нафти у Європу, буде у разі, якщо Росія застосує хімічну зброю. Просто немає слів. Лише вдумайтеся, до чого це все дійшло. Чекати на хімічну зброю... Ми, живі люди, повинні чекати", - обурюється глава держави.

Зеленський звернув увагу на триваючі звірства російських окупантів в Україні.

"А хіба все, що російські військові роблять до цього і вже зробили, не заслуговує на нафтове ембарго? Фосфорні бомби не заслуговують? Обстріляне хімічне виробництво чи обстріляна атомна станція не заслуговують?

Для нас важливо, щоб санкційні пакети були дієвими й достатньо серйозними, зважаючи на те, що вже робиться проти України російською федерацією.

Якщо ж санкційні пакети слабкі або працюють недостатньо, якщо їх можна обходити, то це створює в керівництва Росії небезпечну ілюзію, ніби вони можуть дозволяти собі й надалі те, що роблять зараз. А за це платять українці = своїми життями. Тисячами життів", - наголошує президент.

Відео: Володимир Зеленський виступив з новим зверненням і різко висловився про "підвішені" санкції проти РФ