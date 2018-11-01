В этом году украинский аграрный экспорт составил почти 13 млрд долларов

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В тройку товаров-лидеров вошли зерновые культуры, масла и семена масличных культур

За период с января до сентября 2018 года внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса составил 16,8 млрд долларов, а доля экспорта - 12,9 млрд. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, передает РБК-Украина.

По ее словам, в прошлом году этот показатель достиг рекордных почти 18 млрд долларов.

"По результатам девяти месяцев 2018 года, показатели экспорта продемонстрировали незначительное уменьшение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако объемы урожая дают нам все основания ожидать результаты на не худшем уровне по итогам года", - подчеркнула Трофимцева.

В тройку лидеров аграрного экспорта традиционно вошли зерновые культуры (37%), масла (24,1%) и семена масличных культур (10,3%).

В то же время в этом году увеличились объемы экспорта семян рапса - на 15,2%, мяса и субпродуктов домашней птицы - на 29,3%, яиц птицы - на 73,9%, масла из рапса, рапсового или горчичного - на 83,9%, орехов - на 79,4%, шоколада и других продуктов с содержанием какао - на 21,3%, масла соевого - на 18,3%, маргарина - на 31,9%, кондитерских изделий из сахара - на 20%, масла сливочного и прочих жиров, произведенных из молока - на 16,3%, хлебобулочных, кондитерских изделий - на 12%, вин виноградных натуральных - на 46,5%.

Больше всего украинскую продукцию поставляют в страны Азии (43,5%), на втором месте - страны Европейского союза (31,8%), на третьем - страны Африки (13%).

В вышеуказанных регионах лидерами среди стран-покупателей являются Индия, Китай, Турция, Нидерланды, Польша, Италия, Египет, Тунис и Марокко.

Напомним, ранее НБУ обнародовал данные, которые свидетельствуют о том, что в октябре обобщенный индекс изменения цен для украинских экспортеров снижается.

В основном показатель падал за счет цен на сталь. Но в то же время его сдерживали рост цен на кукурузу и железную руду.