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Украина не собирается снова получать ядерное оружие, - Кулеба

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба разъяснил на заседании Генеральной ассамблеи ООН планы Украины по Будапештскому меморандуму. Возвращение ядерного оружия, как заверил министр, не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра на ГА ООН.

"Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы отказались от ядерного оружия. От третьего по размеру ядерного арсенала в мире. Мы не собираемся снова получать ядерное оружие. Мы сегодня ожидаем, что мир обеспечит нашу безопасность", - сказал Кулеба.

Напомним, Украина созвала консультации по Будапештскому меморандуму если они не состоятся или не будут иметь результатов, то Киев поставит под сомнение действие этого документа.

После этого в России заявили об угрозе появления в Украине ядерного оружия поскольку наше государство якобы имеет для этого все необходимое.

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УкраинаЯдерное оружиеДмитрий КулебаООН