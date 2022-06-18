Когда Украина сможет возобновить переговоры с Россией: ответ Арахамии

Украина сможет вернуться к переговорам с Россией только после укрепления позиции на линии фронта. Это может произойти к концу августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу переговорной группы, нардепа Давида Арахамию в комментарии "Голосу Америки".
По его словам, Украина сможет возобновить переговорный процесс после контрнаступления на отдельных участках. Но Арахамия не стал уточнять, о чем идет речь, чтобы не раскрывать планов.
"Конец августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах", - сказал он.
Напомним, что в мае представители Украины и России заявили о приостановке переговорного процесса.
При этом Россия неоднократно обвиняла Украину в срыве переговоров.
Глава делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия объяснял, что Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции, поэтому возвращаться за стол переговоров не время.
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