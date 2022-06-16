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Арахамия о переговорах с Россией: контакты есть, но садиться за стол переговоров не время

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Вашингтон, Четверг 16 июня 2022 05:47
Арахамия о переговорах с Россией: контакты есть, но садиться за стол переговоров не время Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции, поэтому возвращаться за стол переговоров не время. Необходимо контрнаступление.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios, об этом заявил глава делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия, который сейчас пребывает в Вашингтоне.

Он отметил, что украинская команда разговаривает по телефону с представителями РФ "один или два раза в неделю", хотя "обе стороны ясно понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров",

"Наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, мы не хотим сидеть за столом переговоров, если находимся в такой позиции. Нам нужно каким-то образом обратить события вспять", - сказал Арахамия.

Он заявил, что украинские военные должны перейти в контрнаступление, чтобы вернуть территории.

Арахамия добавил, что среди украинцев возникла негативная реакция на идею переговоров с Россией после военных преступлений. При этом он отметил, что война должна закончиться "компромиссом".

Кроме того, Арахамия заявил, что ежедневно на Донбассе погибают или получают ранения до 1000 украинских военных. Из них от 200 до 500 человек погибает.

Несмотря на потери, у Украины есть силы для борьбы на Донбассе. По его словам, Украина мобилизовала миллион человек и имеет возможность призвать еще два миллиона.

Напомним, ранее американский телеканал CNN рассказал, что якобы США, Европа и Британии ведут консультации по поводу "мирного плана" для завершения войны с Россией.

На такие слухи отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что не участвует в подобных переговорах.

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