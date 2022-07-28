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Украина сможет удвоить экспорт электроэнергии в Европу: что это даст

Фото: глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицький (facebook.com/vladimir.kudrytskyi)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина сможет увеличить экспорт электроэнергии в Европу в 2,5 раза. Это позволит государству заработать больше средств для подготовки к отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"Продолжаем зарабатывать для государства и укреплять энергетическую безопасность ЕС - сегодня ENTSO-E позволило увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу в 2,5 раза. С 30 июля это будет 250 МВт", - написал он.

Кудрицький отметил, что это ожидаемое решение, ведь с начала возобновления экспорта украинской электроэнергии в ЕС, государство получает ежедневные отчеты технических специалистов ENTSO-E, которые подтверждали, что экспорт в синхронизируемой с континентальной Европой энергосети происходит стабильно, негативного влияния на систему нет.

Он отмечает, что в ЕС осознают, что украинская электроэнергия помогает им заместить российский газ, а Украине - позволяет зарабатывать средства на подготовку к отопительному сезону.

Напомним, ЕС заявлял о намерении удвоить импорт украинской электроэнергии. К тому же, в марте 2022 года Украину удалось рекордно быстро синхронизировать с европейской сетью.

Ранее РБК-Украина писало, что Украине не хватит электроэнергии зимой, поэтому потребуется импорт из стран ЕС.

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ЕвросоюзУкраинаЭлектроэнергия