Украина сможет удвоить экспорт электроэнергии в Европу: что это даст

Украина сможет увеличить экспорт электроэнергии в Европу в 2,5 раза. Это позволит государству заработать больше средств для подготовки к отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого .

"Продолжаем зарабатывать для государства и укреплять энергетическую безопасность ЕС - сегодня ENTSO-E позволило увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу в 2,5 раза. С 30 июля это будет 250 МВт", - написал он.

Кудрицький отметил, что это ожидаемое решение, ведь с начала возобновления экспорта украинской электроэнергии в ЕС, государство получает ежедневные отчеты технических специалистов ENTSO-E, которые подтверждали, что экспорт в синхронизируемой с континентальной Европой энергосети происходит стабильно, негативного влияния на систему нет.

Он отмечает, что в ЕС осознают, что украинская электроэнергия помогает им заместить российский газ, а Украине - позволяет зарабатывать средства на подготовку к отопительному сезону.