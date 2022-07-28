Україна зможе подвоїти експорт електроенергії до Європи: що це дасть

Україна зможе збільшити експорт електроенергії до Європи у 2,5 рази. Це дозволить державі заробити більше коштів для підготовки до опалювального сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.
"Продовжуємо заробляти для держави і зміцнювати енергетичну безпеку ЄС - сьогодні ENTSO-E дозволило збільшення експорту української електроенергії до Європи в 2,5 рази. З 30 липня це буде 250 МВт", - написав він.
Кудрицький зазначив, що це очікуване рішення, адже з початку відновлення експорту української електроенергій до ЄС, держава отримувала щоденні звіти технічних фахівців ENTSO-E, які підтверджували, що експорт в синхронізованій з континентальною Європою енергомережі відбувається стабільно, негативного впливу на систему немає.
Він зазначає, що у ЄС усвідомлюють, що українська електроенергія допомагає їм замістити російський газ, а Україні - дозволяє заробляти кошти на підготовку до опалювального сезону.
Нагадаємо, ЄС заявляв про намір подвоїти імпорт української електроенергії. До того ж, у березні 2022 року Україну вдалося рекордно швидко синхронізувати з європейською мережею.
Раніше РБК-Україна писало, що Україні не вистачить електроенергії взимку, тому буде потрібен імпорт з країн ЄС.