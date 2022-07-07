Украина не сможет принять еврейских паломников на Рош ха-Шана, - посол

Украина в 2022 году не сможет принять еврейских паломников, которые традиционно в сентябре прибывают на празднование Рош ха-Шана - еврейского Нового года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства в Израиле.
Сообщается, что из-за российского вторжения в Украину иностранные туристы не смогут посетить страну. В том числе паломники, которые ежегодно прибывают в Умань из Израиля и всего мира на могилу рабби Нахмана из Брацлава и другие святыни.
"Из-за опасений за жизнь и благополучие приезжающих в Украину и в свете откровенной российской войны в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и в настоящее время не допускаем туристов в Украину", - обратился посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук к ортодоксальным СМИ.
Он также призвал ортодоксальных евреев молиться, чтобы война закончилась до Рош ха-Шана.
"Мы надеемся, что молитвы исполнятся, и Украина снова станет страной, которая щедро принимает гостей из Израиля, и особенно евреев, которые приезжают, чтобы посетить могилы праведников", - добавил посол.
Отметим, традиционно на празднование Рош ха-Шана в Умань приезжают десятки тысяч хасидов. Согласно ортодоксальному учению, основатель брацлавской ветви хасидизма рабби или цадик (праведник) Нахман завещал, чтобы его похоронили в Умани. Его последователи уверены, что если встретят Рош ха-Шана возле его могилы, то следующий год будет счастливым.
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