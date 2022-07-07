RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна не зможе прийняти єврейських прочан на Рош ха-Шана, - посол

Фото: хасиди з інших країн цього року не зможуть приїхати до Умані (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна у 2022 році не зможе прийняти єврейських прочан, які традиційно у вересні прибувають на святкування Рош ха-Шана - єврейського Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook посольства в Ізраїлі.

Повідомляється, що через російське вторгнення в Україну іноземні туристи не зможуть відвідати країну. У тому числі паломники, які щорічно прибувають до Умані з Ізраїлю та всього світу на могилу рабі Нахмана з Брацлава та інші святині.

"Через побоювання за життя та благополуччя тих, хто приїжджає в Україну, та у світлі відвертої російської війни в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і нині не допускаємо туристів в Україну", - звернувся посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук до ортодоксальних ЗМІ.

Він також закликав ортодоксальних євреїв молитися, щоб війна закінчилася до Рош ха-Шана.

"Ми сподіваємось, що молитви здійсняться, і Україна знову стане країною, яка щедро приймає гостей з Ізраїлю, і особливо євреїв, які приїжджають, щоб відвідати могили праведників", - додав посол.

Зазначимо, традиційно на святкування Рош ха-Шана до Умані приїжджають десятки тисяч хасидів. Згідно з ортодоксальним вченням, засновник брацлавської гілки хасидизму раббі або цадик (праведник) Нахман заповів, щоб його поховали в Умані. Його послідовники впевнені, що якщо зустрінуть Рош ха-Шана біля його могили, наступний рік буде щасливим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльУманьРош ха-Шана