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Украина сможет отбить наступление российских войск, - генерал США

Автор: Анастасия Рокитна

У Украины есть военный потенциал для отражения атаки РФ. Украинцы смогли бы отбить открытое военное вторжение России.

Об этом заявил генерал Вооруженных сил США Тод Уолтерс, командующий американских войск в Европе во время слушаний на тему военных расходов США на следующий год, сообщает "Голос Америки".

Сенатор Ангус Кинг задал вопрос, имеют ли украинцы достаточно оружия, подготовки и сил, чтобы остановить возможное военное вторжение РФ.

"Нас это очень волнует. И в Украине, и их партнеры в регионе, делают все, что они могут, чтобы усилить свои позиции. Если вторжение произойдет, они сейчас в лучшей своей позиции. И речь идет не только об их войска, но и войска их партнеров в регионе", - заявил Уолтерс.

На уточняющий вопрос, смогли бы украинцы отбить вторжение, если оно начнется на следующей неделе, генерал США ответил: "Думаю, со временем, это точно".

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия продолжает стягивать к украинским границам войска. В Министерстве иностранных дел Украины назвали "красную линию" страны.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что страна имеет дело с крупнейшим перемещением войск в России со времени Второй мировой войны.

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Новости Украины Российская ФедерацияУкраинанападениеСоединенные Штаты Америки
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