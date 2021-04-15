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Україна зможе відбити наступ російських військ, - генерал США

Автор: Анастасія Рокитна

Україна наразі має військовий потенціал для відбиття атаки РФ. Українці б змогли відбити відкрите військове вторгнення Росії.

Про це заявив генерал Збройних сил США Тод Уолтерс, командувач американських військ у Європі під час слухань на тему військових витрат США на наступний рік, повідомляє "Голос Америки".

Сенатор Ангус Кінг поставив питання, чи мають українці достатньо зброї, підготовки та сил, аби зупинити можливе військове вторгнення РФ.

"Нас це дуже хвилює. І в Україні, і їхні партнери у регіоні, роблять все, що вони можуть, аби посилити свої позиції. Якщо вторгнення відбудеться, вони зараз у найкращій своїй позиції. І йдеться не лише про їхні війська, а й війська їхніх партнерів у регіоні", - заявив Уолтерс.

На уточнююче питання, чи змогли б українці відбити вторгнення, якщо воно почнеться наступного тижня, генерал США відповів: "Думаю, з часом, це точно".

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія продовжує стягувати до українських кордонів війська. У Міністерстві закордонних справ України назвали "червону лінію" країни.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що країна має справу з найбільшим переміщенням військ у Росії з часу Другої світової війни.

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