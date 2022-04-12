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Украина не сможет использовать средства из помощи США 13,6 млрд долларов для бюджетных нужд

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В прошлом месяце Конгресс США одобрил предоставление военной и гуманитарной помощи Украине и другим странам, пострадавшим от войны, в размере 13,6 млрд долларов. Но Украина не сможет использовать эти деньги для бюджетных нужд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко изданию Financial Times.

Хотя Марченко приветствовал помощь, он сказал, что Украина "не получит ни цента", потому что это будет оказано в виде прямой помощи, а не наличными.

"Это не прямая бюджетная поддержка. Мы не можем использовать его для восполнения дефицита", - сказал он.

Напомним, в марте президент США Джо Байден подписал закон, в котором предусматривается помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов.

Из этой суммы будет выделено 6,5 млрд долларов Пентагону на военную помощь Украине. Остальные средства пойдут в другие ведомства – на гуманитарную и экономическую помощь Украине.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Министерство финансов Украины