Украина и Словакия подпишут соглашение для работы аэропорта в Ужгороде

Кабинет министров одобрил проект соглашения со Словакией для возобновления полноценной работы аэропорта в Ужгороде. Согласно ему, Украина будет использовать часть воздушного пространства Словакии.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, подписание этого соглашения позволит аэропорту полноценно принимать и отправлять рейсы.

"Мы прошли все необходимые внутригосударственные процедуры. Следующий шаг - подписание самого соглашения. Планируем это сделать уже в июле", - отметил министр.

В самом соглашении говорится, что часть воздушного пространства Словакии будет использоваться для взлета и посадки исключительно в рабочее время международного аэропорта "Ужгород". При этом авиакомпании смогут использовать его только с разрешения Министерства транспорта и строительства Словакии и по запросу. План полета необходимо будет предоставлять до выполнения любого рейса, который входит в воздушное пространство Словакии с территории Украины.

Фото: соглашение со Словакией

Напомним, в 2017 году ЕС запретил полеты в аэропорт "Ужгород", поскольку он расположен близко к границе со Словакией, а самолеты при взлете и посадке заходят в ее воздушное пространство. Сертификат на подобные маневры закончился летом 2016 года.

Декларация о намерениях достичь соглашения между Украиной и Словакией была подписана весной 2019 года.