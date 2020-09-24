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Украина и Словакия подписали соглашение для работы аэропорта Ужгорода

Автор: РБК-Украина

Украина и Словакия подписали межправительственное соглашение для возобновления полноценной работы аэропорта Ужгорода. В рамках этого соглашения Словакия откроет свое воздушное пространство для самолетов, которые будут летать из Ужгорода.

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Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, сегодня соглашение было подписано им и министром транспорта и строительства Словакии Андреем Долежалом.

"Наконец после стольких месяцев простоя мы соединим Закарпатья авиационным сообщением с другими регионами и с заграницей", - отметил Криклий.

Напомним, соглашение предусматривает возможность использования части воздушного пространства Словакии для взлета и посадки самолетов в Ужгороде. При этом авиакомпании могут использовать его только по запросу и с разрешения словацкой стороны. Кроме того, до выполнения рейса необходимо предоставлять план полета.

В 2017 году ЕС запретил полеты в аэропорт "Ужгород" после того, как истек срок действия сертификата, который позволял осуществлять маневры с заходом в воздушное пространство страны-участницы ЕС.

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