Украина до сих пор не получила информацию о пропавших в Атлантическом океане моряках, - Денисова

Фото: судно Bourbon Rhode (splash247.com)

Денисова обратилась в ООН и Красный Крест с просьбой способствовать поиску моряков

По состоянию на 22 октября Украина не получила никакого официального ответа по актуальной информации по поводу поиска 6 украинцев, членов экипажа судна Bourbon Rhode. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Сообщается, что судьба Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева - неизвестна.

Отмечается, что Денисова обратилась к главе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и вице-президенту Международного комитета Красного Креста с просьбой способствовать эффективному поиску пострадавших граждан Украины.

Напомним, 26 сентября 2019 года в Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode с украинцами на борту. Позже стало известно, что трое членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode спасены, в том числе двое граждан Украины.

По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, поиски членов украинского экипажа судна Bourbon Rhode продолжаются.