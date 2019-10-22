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Україна досі не отримала інформацію про зниклих в Атлантичному океані моряків, - Денісова

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 12:30
Україна досі не отримала інформацію про зниклих в Атлантичному океані моряків, - Денісова
Фото: судно Bourbon Rhode (splash247.com)

Денісова звернулася до ООН і Червоного Хреста з проханням сприяти пошуку моряків

За станом на 22 жовтня Україна не отримала жодної офіційної відповіді щодо актуальної інформації з приводу пошуку 6 українців, членів екіпажу судна Bourbon Rhode. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Повідомляється, що доля Андрія Ізмаїльського, Олександра Коршикова, В'ячеслава Ковальчука, Євгенія Мельгунова, Олега Кравця, Дмитра Козирєва - невідома.

Наголошується, що Денісова звернулася до голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та віце-президента Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням сприяти ефективному пошуку постраждалих громадян України.

Нагадаємо, 26 вересня 2019 року в Атлантичному океані в результаті шторму пропало судно Bourbon Rhode з українцями на борту. Пізніше стало відомо, що троє членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode врятовані, у тому числі двоє громадян України.

За словами міністра закордонних справ Вадима Пристайка, пошуки членів українського екіпажу судна Bourbon Rhode тривають.

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