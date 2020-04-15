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Україна досі не може назвати, скільки людей готують на обмін полоненими

Новини » Політика     15.04.2020 - 17:50
Україна досі не може назвати, скільки людей готують на обмін полоненими
Фото: Олексій Резніков (kmr.gov.ua)

У списку на обмін є ті, хто не хоче повертатися на окупований Донбас

Українська влада напередодні обміну полоненими не може розкрити число людей, яких готують до звільнення. Про це в коментарі РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Зокрема, він відмовився назвати точну кількість осіб, які будуть брати участь в обміні, уточнивши, що мова йде про "десятки, а не про сотні людей".

"Точну кількість я знаю, але не можу вам зараз повідомити, тому що вона може змінюватися на кілька людей, там є певні причини. Є люди, які не хочуть повертатись на окуповану територію, вони хочуть залишатися тут. Але все одно доведеться робити верифікацію за участю представників ОБСЄ, що цей свідома відмова", - додав Резніков.

Нагадаємо, сьогодні на окупованому Донбасі назвали точну дату обміну полоненими. Як повідомила представник самопроголошеної "ДНР" Дарина Морозова, обмін заплановано на 16 квітня.

При цьому Офіс президента України сьогодні заявив, що дата обміну полоненими постійно уточнюється.

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Новини України Донбасобмін полоненимиАлексей Резников
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