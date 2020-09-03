Украина - Швейцария: онлайн-трансляция матча Лиги наций (счет 1:0)

Фото: Украина - Швейцария (facebook.com/SFA)

Следим за первым поединком команды Шевченко в 2020 году

Сборная Украины сойдется со Швейцарией в стартовом матче высшего дивизиона Лиги наций. Трансляция начнется в РБК-Украина в 21:45, а смотреть игру можно на телеканалах "Футбол 1" и ТРК "Украина". Пандемия коронавируса никуда не отступила, поэтому игра пройдет при пустых трибунах.

Матч начался 1:0

14 мин. ГОООООООООООООООЛ!

10 мин. Какой шанс!!! Пробивал Малиновский, но стойка помешала ему, второй удар от Ярмоленко и немножко не хватило для того, чтобы попасть в цель. По нулям у нас пока.

6 мин. Присматриваются команды, видно, не спешат идти вперед. Хотя игровой инициативой владеет Швейцария.

1 мин. Стартовали!

21:44 Игре предшествует минута молчания в память о враче сборной Украины Антоне Худаеве.

21:43 Звучит гимн Украины, который в записи исполняют болельщики "Арены Львов".

21:30 Матч со Швейцарией станет уже 19 для "сине-желтых" во Львове. Эта арена является настоящей крепостью для нашей команды: 16 побед и две ничьи.

21:15 На поединке будет работать бригада арбитров из Швеции во главе с Андреасом Экбергом.

21:00 Форма команд на игру: сборная Украины выйдет на встречу в желтом комплекте формы, а ее соперники - в красном.

Фото УАФ

20:24 В стартовом составе сборной Украины в матче против Швейцарии есть два дебютанта. Свои первые встречи проведут защитник "Динамо" Александр Тымчик и защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко. Оба в прошлом сезоне выступали за "Зарю".

Полностью состав выглядит так:

Украина: Пятов - Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик - Степаненко, Малиновский, Зинченко - Коноплянка, Ярмоленко - Мораес

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Коваленко, Марлос, Цыганков, Яремчук, Супряга

Швейцария: Зоммер - Цубер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу - Варгас, Джака, Соу, Эмболо - Сеферович

Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито