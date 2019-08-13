Украина сформирует новую группу для переговоров с Россией по транзиту газа

Новое правительство Украины сформирует группу для переговоров с Россией по транзиту газа после 2019 года, которую возглавит министр энергетики. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк в интервью "ВВС Украина".

Как отметил Данилюк, руководитель будет отвечать за переговоры относительно подписания или нового, или продолжение этого контракта с Россией.

Данилюк напомнил, что Украина ежегодно получает около 3 млрд долларов платежей за услуги по транспортировке. "Поэтому, когда мы говорим о транзите - это средства, которые мы получаем, и развитие ГТС, и возможность привлечения инвестиций, это и развитие страны", - сказал он.

Что касается риска прекращения транзита российского газа, то, по словам Данилюка, угроза есть, и первое СНБО, созванное президентом Владимиром Зеленским, касалось именно вопросов энергетической безопасности. "И сейчас, когда мы разрабатываем стратегию нацбезопасности, основное внимание мы уделяем и вопросам энергетической безопасности", - сказал секретарь СНБО.

В то же время Данилюк заявил, что Украина имеет план "Б" на случай, если договоренности так и не будут достигнуты. "Было бы абсолютно безответственно не иметь плана "Б", - добавил он.

Напомним, ранее представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по вопросам транзита и закупок газа.

До этого министр энергетики РФ Александр Новак предложил Украине продлить контракт на транзит газа на нынешних условиях еще на год.