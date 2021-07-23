Украина из-за "Северного потока-2" может терять 1,5 млрд долларов в год, - Милованов

После запуска газопровода "Северный поток-2" Украина может терять 1,5 млрд долларов в год. Это в случае остановки транзита российского газа по украинской газотранспортной системе.

"Сейчас у нас есть контракт на несколько лет по транзиту газа - до 2024 года. Вопрос в том, что произойдет после 2024 года. Ведь 2024-й - это не так далеко. И я согласен с министром финансов в оценке - у нас будут от этого потери. 1,5 млрд долларов - это немало", - отметил он.

По его словам, в сравнении с ВВП Украины это в зависимости от курса валют составляет около 1%.