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Украина из-за "Северного потока-2" может терять 1,5 млрд долларов в год, - Милованов

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Киев, Пятница 23 июля 2021 19:05
Украина из-за "Северного потока-2" может терять 1,5 млрд долларов в год, - Милованов Фото: Тимофей Милованов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После запуска газопровода "Северный поток-2" Украина может терять 1,5 млрд долларов в год. Это в случае остановки транзита российского газа по украинской газотранспортной системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире телеканала "Дом" советника главы Офиса президента, главы набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова.

"Сейчас у нас есть контракт на несколько лет по транзиту газа - до 2024 года. Вопрос в том, что произойдет после 2024 года. Ведь 2024-й - это не так далеко. И я согласен с министром финансов в оценке - у нас будут от этого потери. 1,5 млрд долларов - это немало", - отметил он.

По его словам, в сравнении с ВВП Украины это в зависимости от курса валют составляет около 1%.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина заявила, что Украину не устраивает соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2", поскольку эти договоренности не дают Украине никаких гарантий.

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