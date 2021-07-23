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Україна через "Північний потік-2" може втрачати 1,5 млрд доларів на рік, - Милованов

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Київ, П'ятниця 23 липня 2021 19:05
Україна через "Північний потік-2" може втрачати 1,5 млрд доларів на рік, - Милованов Фото: Тимофій Милованов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Після запуску газопроводу "Північний потік-2" Україна може втрачати 1,5 млрд доларів на рік. Це в разі зупинки транзиту російського газу по українській газотранспортній системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі телеканалу "Дім" радника голови Офісу президента, голови наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова.

"Зараз у нас є контракт на кілька років по транзиту газу - до 2024 року. Питання в тому, що станеться після 2024 року. Адже 2024-й - це не так далеко. І я згоден з міністром фінансів в оцінці - у нас будуть від цього втрати. 1,5 млрд доларів - це немало ", - зазначив він.

За його словами, в порівнянні з ВВП України це в залежності від курсу валют становить близько 1%.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з питань інтеграції в ЄС і НАТО Ольга Стефанішина заявила, що Україну не влаштовує угода між США і Німеччиною по "Північному потоку-2", оскільки ці домовленості не дають Україні жодних гарантій.

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