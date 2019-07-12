Украина и Северная Македония запускают безвиз на постоянной основе

Фото: Наталья Задорожнюк и Никола Димитров (mfa.gov.ua)

По словам посла Украині в Северной Македонии, больше нет необходимости пролонгировать существующее соглашение ежегодно

Посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк и министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров подписали соглашение о безвизе между государствами на постоянной основе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Задорожнюк в Facebook.

По ее словам, больше нет необходимости пролонгировать существующее соглашение ежегодно.

"Соглашение регулирует правила и порядок установления и применения безвизового режима между Северной Македонией и Украиной (без каких-либо документов в качестве требования для въезда) и позволяет гражданам обеих стран обладать биометрическими паспортами, въездом, транзитом и краткосрочным проживанием. От 90 до 180 дней без визы", - говорится в сообщении Министерства иностраных дел Северной Македонии.

Ожидается, что соглашение внесет особый вклад в дальнейшую интенсификацию общего сотрудничества, особенно в экономической сфере, путем развития деловых связей и контактов между двумя государствами, а также развития туризма.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 мая 2019 года в парламенте Республики Северная Македония состоялась церемония инаугурации президента страны Стево Пендаровского.

Кроме того, Совет Европы отложил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз. Во время заседания страны-члены союза не смогли договориться о начале переговоров по вступлению Албании и Северной Македонии в Европейский союз.