Україна і Північна Македонія запускають безвіз на постійній основі

Фото: Наталія Задорожнюк і Нікола Димитров (mfa.gov.ua)

За словами посла України в Північній Македонії, більше немає необхідності продовжити чинну угоду щороку

Посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк і міністр закордонних справ Північної Македонії Нікола Димитров підписали угоду про безвіз між державами на постійній основі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Задорожнюк у Facebook.

За її словами, більше немає необхідності продовжити чинну угоду щороку.

"Угода регулює правила і порядок встановлення та застосування безвізового режиму між Північною Македонією та Україною (без будь-яких документів в якості вимоги для в'їзду) і дозволяє громадянам обох країн володіти біометричними паспортами, в'їздом, транзитом і короткотерміновим проживанням. Від 90 до 180 днів без візи", - йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Північної Македонії.

Очікується, що угода внесе особливий внесок у подальшу інтенсифікацію спільного співробітництва, особливо в економічній сфері, шляхом розвитку ділових зв'язків і контактів між двома державами, а також розвитку туризму.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 12 травня 2019 року в парламенті Республіки Північна Македонія відбулася церемонія інавгурації президента країни Стево Пендаровского.

Крім того, Рада Європи відклав переговори про вступ Албанії та Північної Македонії в Євросоюз. Під час засідання країни-члени союзу не змогли домовитися про початок переговорів щодо вступу Албанії та Північної Македонії в Європейський союз.