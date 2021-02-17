Украина и Северная Македония договорились о развитии туризма

Отмечается, что сегодня состоялась первая туристическая онлайн-конференция "Украина - Северная Македония", в которой принял участие заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.

Во время конференции был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Он направлен на развитие туристического бизнеса и увеличение количества туристов Украины и Северной Македонии, продвижение новых туристических продуктов, популяризацию исторического и культурного наследия, реализацию совместных проектов, обмен опытом в вопросах безопасности, качества и инноваций в сфере туризма.

Уточняется, что в обращении к участникам конференции Сеник акцентировал, что развитие туризма будет способствовать дальнейшей активизации экономических отношений Украины и Северной Македонии.

"В прошлом году Северная Македония заняла третье место среди стран балканского региона по объему двусторонней торговли с Украиной. Несмотря на влияние пандемии COVID-19, нам удалось достичь высоких показателей за последние восемь лет. Развитие сферы туризма должно усилить дальнейшее экономическое взаимодействие", - сообщил замминистра.

По словам Сеника, установление прямого диалога между Национальной туристической организацией Украины и Агентством по развитию и поддержке туризма Северной Македонии позволит сделать сотрудничество в сфере туризма более системным и взаимовыгодным.

Дипломат подчеркнул, что поддержка продвижения украинского туристического потенциала среди ключевых приоритетов работы МИД Украины на экономическом направлении.