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Україна і Північна Македонія домовилися про розвиток туризму

Автор: РБК-Україна

Україна і Північна Македонія підписали Меморандум про співробітництво та взаємодію у сфері туризму. Угода підписана між Національною туристичною організацією України та Агентством з розвитку та підтримки туризму Республіки Північна Македонія.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Наголошується, що сьогодні відбулася перша туристична онлайн-конференція "Україна - Північна Македонія", в якій взяв участь заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сеник.

Під час конференції було підписано Меморандум про співпрацю у сфері туризму. Він спрямований на розвиток туристичного бізнесу та збільшення кількості туристів України та Північної Македонії, просування нових туристичних продуктів, популяризацію історичної та культурної спадщини, реалізацію спільних проектів, обмін досвідом в питаннях безпеки, якості та інновацій у сфері туризму.

Уточнюється, що у зверненні до учасників конференції Сеник наголосив, що розвиток туризму сприятиме подальшій активізації економічних відносин України і Північної Македонії.

"Минулого року Північна Македонія зайняла третє місце серед країн балканського регіону за обсягом двосторонньої торгівлі з Україною. Попри вплив пандемії COVID-19, нам вдалося досягти високих показників за останні вісім років. Розвиток сфери туризму має посилити подальше економічну взаємодію", - повідомив заступник міністра.

За словами Сеника, встановлення прямого діалогу між Національною туристичною організацією України та Агентством з розвитку та підтримки туризму Північної Македонії дозволить зробити співпрацю у сфері туризму більш системним і взаємовигідним.

Дипломат підкреслив, що підтримка просування українського туристичного потенціалу серед ключових пріоритетів роботи МЗС України на економічному напрямку.

Нагадаємо, раніше Україна і Канада домовилися найближчим часом розпочати переговори по розширенню дії положень Угоди про вільну торгівлю між країнами у сфері послуг і інвестицій.

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