Украина сегодня выступит в Гааге по делу о захвате Россией украинских кораблей

Сообщается, что на слушаниях Украину представляет директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева.

"Дело имеет определяющее значение для Украины и всей системы международного права, поскольку речь идет о нарушении одного из основополагающих принципов Конвенции ООН по морскому праву и международному праву в целом - абсолютного иммунитета военных кораблей", - сказала она.

Отметим, в мае 2019 по требованию Украины Международный трибунал по морскому праву обязал Россию срочно освободить украинские корабли и моряков. Но освобождение произошло в сентябре того же года во время обмена пленными.