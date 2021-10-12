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Україна сьогодні виступить у Гаазі у справі про захоплення Росією українських кораблів

Автор: Артем Горовенко

Сьогодні, 12 жовтня, українська сторона виступить в Арбітражному суді в Гаазі у справі проти Російської Федерації. Йдеться про судовий розгляд за фактом захоплення українських військово-морських кораблів та їх екіпажів у листопаді 2018 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Повідомляється, що на слуханнях Україну представляє директор Департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова.

"Справа має визначальне значення для України і всієї системи міжнародного права, оскільки мова йде про порушення одного з основоположних принципів Конвенції ООН з морського права і міжнародного права в цілому - абсолютного імунітету військових кораблів", - сказала вона.

Зазначимо, у травні 2019 року на вимогу України Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію терміново звільнити українські кораблі і моряків. Але звільнення відбулося у вересні того ж року під час обміну полоненими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гаазі почалися слухання справи проти Росії про захоплення українських моряків і кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".

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Російська ФедераціяГаага