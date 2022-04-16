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Украина на сегодня согласовала девять гуманитарных коридоров: список

Фото: Украина на сегодня согласовала девять гуманитарных коридоров (t.me/zaborona_com)
Автор: Валерия Полищук

В Украине на 16 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров. Эвакуация будет проходить из трех областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра, министра реинтеграции Ирины Верещук в Telegram.

Эвакуация из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье будет проводиться на собственном транспорте.

"Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту - размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка", - написала министр.

  • Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).
  • Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
  • Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).
  • Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).
  • Рубежное – Бахмут.

"Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск", - написала министр.

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эвакуацияВойна России против УкраиныИрина Верещук